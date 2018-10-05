Будет только хуже: даже лояльные эксперты критикуют Киев за языковой закон

Киев, , 11:09 — REGNUM В той форме, в какой новый языковой закон принят, он не столько будет «захищати українську мову» (защищать украинский язык, — ред.), сколько увеличит число сторонников экс-регионалов и даже откровенных сепаратистов, особенно в Харькове и Одессе, заявил украинский, лояльный нынешнему режиму политолог Владимир Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Рада с 9-й (!) попытки поддержала за основу в первом чтении резонансный законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» За проголосовал 261 народный депутат при 226 необходимых. Проект закона направлен на «регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни», по сути же он способствует тотальной украинизации.

Эксперт утверждает, что это «лобовая атака» украинской власти, которая в итоге принесет прямо противоположный результат.

«Из одной крайности Рада бросается в другую. И когда же наши воинствующие патриоты научатся гибкости и дальновидности? Новый закон о языках нужен, особенно после решения Конституционного суда (КС), но не в такой радикальной форме. С высокой вероятностью, его будут оспаривать — и в КС и в ЕСПЧ», — предполагает Фесенко.

По его мнению, укреплять государственный статус украинского языка нужно, но прежде всего — в сфере госуправления, без вмешательства в негосударственную сферу.

«Очень надеюсь, что ко второму чтению этот законопроект сделают более гибким и умеренным, без «мовних комісарів» (языковых инспекторов — ред.) и без рисков чрезмерного администрирования при его реализации», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале нынешнего года Конституционный суд Украины признал неконституционным предыдущий языковой закон, который был принят при президентстве Виктора Януковича и действовал на Украине с 2012 года. Документ предусматривал статус регионального в 13 регионах Украины для русского языка, также разрешалось не использовать украинский в официальном делопроизводстве, а вести документацию и на том языке, которым общается 10% населения области.

Когда документ будут голосовать во втором чтении, пока неизвестно. В 2019 году на Украине должны состояться президентские и парламентские выборы.