Врио главы ДНР: мы создали высокоэффективную систему гражданской обороны

Донецк, , 11:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) создана современная и высокоэффективная система гражданской обороны, заявил 4 октября врио главы республики Денис Пушилин в своем поздравлении в честь Дня гражданской обороны, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, благодаря усилиям спасателей, в республике успешно решаются задачи по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Проведена огромная работа по созданию системы гражданской обороны, отметил Пушилин.

Напомним, День гражданской обороны в ДНР отмечается 4 октября. Соответствующий указ был подписан 15 марта 2016 года.