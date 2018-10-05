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Врио главы ДНР: мы создали высокоэффективную систему гражданской обороны

Политика

Каждый год в ДНР 4 октября отмечают День гражданской обороны

Донецк, 5 октября 2018, 11:02 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) создана современная и высокоэффективная система гражданской обороны, заявил 4 октября врио главы республики Денис Пушилин в своем поздравлении в честь Дня гражданской обороны, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, благодаря усилиям спасателей, в республике успешно решаются задачи по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Проведена огромная работа по созданию системы гражданской обороны, отметил Пушилин.

Напомним, День гражданской обороны в ДНР отмечается 4 октября. Соответствующий указ был подписан 15 марта 2016 года.

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