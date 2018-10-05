ОБСЕ призвало Киев не блокировать телеканалы «112 Украина» и NewsOne

Киев, , 10:53 — REGNUM ОБСЕ глубоко обеспокоено любым будущим решением украинских властей прекратить или заблокировать регулярное функционирование оппозиционных СМИ на Украине, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщают 5 октября «Украинские новости».

По его словам, Киев должен воздержаться от «непропорционально ограничительных мер» против изданий «112 Украина» и NewsOne без проведения надлежащих судебных процедур. Дезир отметил, что защита национальной безопасности и противодействие пропаганде должны быть «строго ограничены по масштабу». Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что обеспечение свободы СМИ — основополагающее обязательство членов ОБСЕ.

Напомним, 4 октября украинский парламент рекомендовал совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отменить или приостановить вещание украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Читайте ранее в этом сюжете: В БПП прогнозируют, что санкций против «112 Украина» и NewsOne не будет