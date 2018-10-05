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Индонезия и Россия наладят связи в борьбе с транснациональной преступностью

Политика

Генпрокурор Индонезии встретился с генпрокурором Российской Федерации, чтобы обсудить сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью

Джакарта, 5 октября 2018, 10:47 — REGNUM  Генеральный прокурор Индонезии Мухаммад Прасетио встретился с генпрокурором Российской Федерации Юрием Чайка 4 октября в Москве, сообщает Antaranews.

«Некоторые формы преступности требуют внимания обеих стран, в частности, преступления террористического характера, экстремизм, оборот наркотиков, коррупция, отмывание денег и различные другие виды транснациональной преступности», — говорится в совместном пресс-релизе.

В ходе двусторонней встречи, Мухаммад Прасетио заявил, что Индонезия и Россия договорились обмениваться опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, которая стала реальной проблемой во многих странах.

По словам генпрокурора Индонезии, настало время для всех, чтобы объединиться и вместе способствовать созданию регионального и мирового порядка.

Юрий Чайка заявил, что Россия и Индонезия собираются увеличить сотрудничество в этой области, особенно в борьбе с транснациональной преступностью. «Мы договорились о двустороннем сотрудничестве, обмене опытом в правоохранительной сфере», — отметил Юрий Чайка.

Напомним, Юрий Яковлевич Чайка стал генеральным прокурором Российской Федерации в 2006 году.

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Внешняя политика Индонезии
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