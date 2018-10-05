Полтавченко готовится проститься с петербургскими чиновниками

Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Чиновники Смольного с нетерпением ждут последнего выступления экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Церемония начнется в Световом зале — парадном зале городской администрации — в 11:00 мск 5 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Полтавченко отправился в отставку 3 октября по предложению президента Владимира Путина. Пост губернатора он занимал в течение семи лет, с 2011 года, сменив Валентину Матвиенко. Врио губернатора назначен Александр Беглов, ранее возглавлявший полпредство президента РФ в СЗФО.

Чиновники Смольного стекаются в Световой зал, среди них как рядовые работники администрации, так и главы комитетов, вице-губернаторы. Ожидается аншлаг, поэтому журналистов попросили не занимать мест, чтобы дать сотрудникам «нормально проститься с губернатором». Однако, в конце концов, пару рядов для представителей СМИ выделили.

Пока в зале не видно ни депутатов Заксобрания, ни представителей конфессий, хотя известно, что Георгий Полтавченко близко общался с Санкт-Петербургской епархией. Однако никого из них, судя по всему, не пригласили.

Для того, чтобы попасть внутрь, всем необходимо пройти четыре кордона с проверкой документов — к безопасности «прощальной гастроли» Полтавченко в Смольном отнеслись с крайней внимательностью.

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