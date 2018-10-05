Бывший глава Каталонии не подчинился приговору Верховного суда

Мадрид, , 10:44 — REGNUM Спикер каталонского парламента снова проигнорировал мнение консультантов в области юриспруденции и не стал препятствовать уловкам бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, решившего обойти приговор Верховного суда Испании. Ранее судья Пабло Льярена лишил Пучдемона полномочий депутата.

Больше шести часов переговоров на повышенных тонах потребовалось партии Пучдемона JpC («Вместе за Каталонию») и другим сторонникам независимости региона, ERC («Левые республиканцы Каталонии»), чтобы достичь соглашения по поводу подследственных депутатов и закончить обсуждение вопросов общей политики. Сейчас деятельность парламента приостановлена. По всей видимости, дискуссия продолжится на следующем пленарном заседании, которое намечено на вторник.

Без сомнения, соглашение двух партий сепаратистов не получило одобрения парламентских консультантов в области юриспруденции, поскольку четверо депутатов партии JpС (включая ее основателя Карлеса Пучдемона), чьи полномочия были признаны недействительными по решению Верховного суда, не предложили никого в качестве своей замены. Вместо этого они просто дополнили новым документом, подписанным собственноручно, акт о делигировании голосования, составленный еще до того, как представитель Верховного суда официально отстранил их от работы в парламенте.

Члены ERC, в свою очередь, не стали возражать против этой уловки — несмотря на то, что два подследственных депутата этой партии уже согласились быть замененными и уступили свои парламентские полномочия. В конце концов, сторонникам республики удалось достичь компромисса после дня напряженных переговоров, в которых со стороны ERC принял участие глава парламента Роже Торрен, а со стороны JpС — сам президент Каталонии Ким Торра. Они договорились, что Пучдемон будет получать точную информацию о ходе заседаний, а его мнение по-прежнему будет учитываться.

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Бывший журналист, а ныне скандальный политик Карлес Пучдемон был избран главой Женералитета Каталонии в 2016 году. При вступлении в должность он отказался принести традиционную присягу на верность королю Испании Филиппу VI. Под руководством Пучдемона правительство Каталонии инициировало референдум о независимости региона, который состоялся 1 октября 2017 года. Власти Испании признали действия Пучдемона и его сторонников по подготовке референдума противозаконными. В результате Карлес Пучдемон оказался под следствием и был вынужден бежать из страны. В 2018 году он одобрил кандидатуру Кима Торры на пост нового главы Женералитета Каталонии.