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Власти норвежской провинции предложили расширить безвизовую зону с Россией

Политика

Безвизовую зону предлагается распространить до города Вардё

Осло, 5 октября 2018, 10:42 — REGNUM  Власти граничащей с Мурманской областью норвежской провинции Финнмарк предложили расширить безвизовую зону, сообщает 5 октября РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Киркенесе Сергея Шатуновского-Бюрно.

По его словам, безвизовую зону предлагается распространить до города Вардё, находящегося недалеко от морской границы с РФ, но более чем в 250 км от сухопутной. Однако, уточнил консул, пока это только политические планы или даже «иллюзии и гипотезы», при этом идея о расширении является инициативой властей коммуны, а предложений от правительства Норвегии не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-норвежская сухопутная граница стала на два километра длиннее — с 195,7 км до 197,7 км. Новому соглашению предшествовали 10 лет комплексной полевой работы, измерений и официальные дипломатические переговоры. В последний раз совместная комиссия определила границу в 1947 году между Норвегией и Советским Союзом.

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