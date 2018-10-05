Власти норвежской провинции предложили расширить безвизовую зону с Россией

Осло, , 10:42 — REGNUM Власти граничащей с Мурманской областью норвежской провинции Финнмарк предложили расширить безвизовую зону, сообщает 5 октября РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Киркенесе Сергея Шатуновского-Бюрно.

По его словам, безвизовую зону предлагается распространить до города Вардё, находящегося недалеко от морской границы с РФ, но более чем в 250 км от сухопутной. Однако, уточнил консул, пока это только политические планы или даже «иллюзии и гипотезы», при этом идея о расширении является инициативой властей коммуны, а предложений от правительства Норвегии не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-норвежская сухопутная граница стала на два километра длиннее — с 195,7 км до 197,7 км. Новому соглашению предшествовали 10 лет комплексной полевой работы, измерений и официальные дипломатические переговоры. В последний раз совместная комиссия определила границу в 1947 году между Норвегией и Советским Союзом.

Читайте также: Двух норвежских дипломатов задержали на границе с Россией

Читайте ранее в этом сюжете: Граница России с Норвегией стала длиннее