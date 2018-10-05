Парубий назвал сроки получения томоса об автокефалии неканоничной УПЦ

Киев, , 10:55 — REGNUM

До конца года неканоническая Украинская православная церковь может получить томос об автокефалии. Об этом 5 октября заявил спикер Рады Андрей Парубий, открывая утреннее заседание.

«Только что я провел встречу с экзархами Вселенского патриарха в Украине архиепископом Даниилом и епископом Илларионом. Этот визит — это родительский ответ святейшего патриарха на два исторических обращения Верховной Рады Украины, президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии. Я сообщил им, что украинский народ мобилизован как никогда. Все украинские православные ждут решения Вселенского патриарха. Я верю, что до конца года мы услышим благую весть из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея. Этого ждет весь наш народ, это справедливо. И я верю, что на это есть Божья воля», — сказал Парубий.

Он также сообщил, что Варфоломей может посетить Киев и выступить в украинском парламенте.

«Также я от всей Верховной Рады Украины пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Киев и выступить тут в Верховной Раде. Я верю, что вскоре этот визит состоится», — добавил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Киев прибыли экзархи Вселенского патриарха Варфоломея архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский. Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, они заявили, что приехали на Украину, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом о предоставлении автокефалии.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что процесс предоставления автокефалии неканоничной Украинской православной церкви уже вышел на финишную прямую.

«Украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь Украинскую поместную православную церковь. И взоры украинцев были направлены к матери-церкви и Константинополю. Мне приятно, что Господь услышал наши молитвы и приятно, что мы совместно, особенно за последние три года, прошли этот путь и в рамках этого пути сейчас уже можем говорить, что вышли на финишную прямую», — сказал Порошенко.

Напомним, 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это «вторжением на свою каноническую территорию» и пригрозила разрывом евхаристического общения.