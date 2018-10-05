Назарбаев предложил изменить систему подготовки полицейских

Астана, , 10:43 — REGNUM Сотрудники полиции Казахстана пройдут переаттестацию, после которой останутся только лучшие, заявил 5 октября президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу.

Глава государства сравнил систему подготовки кадров правоохранительных органов на западе и в Казахстане. По его словам, западные полицейские академии готовят специалистов за 6 месяцев.

«А у нас 5 лет учим. И кого выпускаем?» — спросил Назарбаев.

Президент предложил изменить статус полицейского и внедрить новую систему карьерного продвижения, подготовки и отбор кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Нурсултан Назарбаев предложил решить проблему невостребованности выпускников юридических специальностей за счет их устройства в систему МВД через увольнение обычных полицейских.

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