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КГБ: Белоруссия может помиловать осужденного за шпионаж журналиста Шаройко

Политика

Комиссия по помилованию уже рассматривается вопрос о помиловании сотрудника СМИ

Минск, 5 октября 2018, 10:38 — REGNUM  Белоруссия может помиловать украинского журналиста Павла Шаройко, ранее приговоренного к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик.

По его словам, комиссия по помилованию уже рассматривается вопрос о помиловании сотрудника СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 мая 2018 г. председатель белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что корреспондента украинского радио в Белоруссии Павла Шаройко приговорили к восьми годам тюрьмы за шпионаж.

По его словам, вина журналиста в суде была полностью доказана.

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