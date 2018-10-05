КГБ: Белоруссия может помиловать осужденного за шпионаж журналиста Шаройко

Минск, , 10:38 — REGNUM Белоруссия может помиловать украинского журналиста Павла Шаройко, ранее приговоренного к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик.

По его словам, комиссия по помилованию уже рассматривается вопрос о помиловании сотрудника СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 мая 2018 г. председатель белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что корреспондента украинского радио в Белоруссии Павла Шаройко приговорили к восьми годам тюрьмы за шпионаж.

По его словам, вина журналиста в суде была полностью доказана.

Читайте также: Украинский журналист получил восемь лет тюрьмы в Белоруссии за шпионаж