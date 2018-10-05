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В Москву с визитом отправилась замглавы МИД КНДР

Политика

Цой Сон Хи также примет участие в первой трехсторонней встрече на уровне заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР

Пхеньян, 5 октября 2018, 10:35 — REGNUM  В Москву для участия в российско-корейских консультациях по ситуации на Корейском полуострове вылетела замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

«4 октября в аэропорту «Сунан» советник-посланник посольства РФ Александр Востриков проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая вылетела в Москву», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/photos/a.287010804806049/896823417158115/

Отмечается, что кроме российско-корейских консультаций замглавы МИД КНДР также примет участие в первой трехсторонней встрече на уровне заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в ходе переговоров в Нью-Йорке российский министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил северокорейского коллегу Ли Ён Хо в Москву. Лавров поздравил Ли с успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне и пообещал содействие Москвы в воссоединении Корейского полуострова, создании экономической и транспортной инфраструктур.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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