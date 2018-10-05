Второй тур на выборах мэра Новосибирска может «нарушить предсказуемость»

Новосибирск, , 10:34 — REGNUM Политолог Сергей Бирюков считает, что идея о борьбе за возвращение второго тура на выборах мэра Новосибирска, которую озвучили общественные активисты, возникла после объявления о консолидированной позиции перед выборами губернатора Новосибирской области, которые прошли 9 сентября. Тогда мэр города Анатолий Локоть отказался участвовать в выборной кампании в пользу Андрея Травникова, рассчитывая на ответный шаг на выборах градоначальника в 2019 году.

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Напомним, что активисты Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» обратились в мэрию и горсовет Новосибирска с просьбой вернуть второй тур выборов мэра, который был отменён в 2013 году.

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«Полагаю, что инициатива «Гражданского патруля» о выборах мэра Новосибирска в два тура нацелена на изменение ситуации, возникшей вследствие так называемого «неформального пакта» между системными политическими силами о распределении партийных и политических приоритетов на региональном и муниципальном уровнях. Участие в ближайших выборах мэра Анатолия Локтя после уверенной победы Андрея Травникова на прошедших выборах губернатора делает действующего мэра главным фаворитом на ближайших выборах главы муниципалитета. Нарушить подобную предсказуемость на предстоящих выбора мэра и стремятся авторы инициативы о возвращении второго тура выборов», — прокомментировал ИА REGNUM Бириков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году второй тур на выборах мэра Новосибирска был отменён — выборы квалифицированным большинством были заменены на мажоритарную систему. Полномочия действующего мэра города истекают 22 апреля 2019 года. Выборы могут быть назначены на сентябрь, на единый день голосования. В 2014 году на досрочных выборах новосибирского градоначальника явка избирателей составила 32,59%.