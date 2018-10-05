Грузия предлагает НАТО создать новый центр боевой готовности

Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Министр обороны Грузии Леван Изория предлагает НАТО открыть в Грузии еще один совместный центр — так называемый центр боевой готовности. По информации министерства обороны Грузии, об этом грузинский министр заявил на заседании комиссии НАТО-Грузия, которое проходило 3−4 октября в Брюсселе.

Изория отметил, что новый центр можно открыть на базе уже функционирующего в Грузии созданного совместно с США центра боевой подготовки.

«На базе этого центра, который в нынешнем году был создан совместно с Соединенными Штатами, появилась возможность проведения соместных учений с участием других стран НАТО. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение. В рамках обновленной политики сдерживания, центральным компонентом которой является именно боевая готовность, мы видим нашу стратегическую адаптацию именно в стратегической готовности, особенно с точки зрения интеграции с НАТО. А что касается стратегического терпения, которое мы проявляем в связи с территориальной целостностью, оно, разумеется, остается в силе», — передает оборонное ведомство слова министра.

По словам Левана Изория, члены НАТО активно поддержали его идею и проявили к ней большой интерес. Осуществление этой идеи, по мнению министра, позволит Грузии перейти к рассмотрению дальнейших механизмов практического сотрудничества как с альянсом, так и двустороннего сотрудничества с его членами.

Центр боевой подготовки был открыт в поселке Вазиани (недалеко от Тбилиси) в мае текущего года в рамках нового проекта США «Программа боевой подготовки Грузии» (GDRP).

Напомним, что в Грузии уже функционирует совместный с НАТО «Центр учений и оценки», который открылся на Крцанисской военной базе в августе 2015 года.