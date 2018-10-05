Чтобы не зависеть от КНР, США начнут вкладывать в собственное производство

Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Министерство обороны США намерено осуществить инвестиции во внутреннее производство для сокращения зависимости от поставок компонентов для американского вооружения из Китай или других, сообщает портал Defense One.

Зависимость США от Китая — одна из тем посвященного состоянию промышленной базы США доклада, который глава Белого дома Дональд Трамп должен представить 5 октября. По словам заместителя министра обороны по вопросам закупок и устойчивого развития Эллен Лорд, в докладе уделяется большое внимание глобальному характеру цепей поставок важных компонентов для американской промышленности, а также затрагивается необходимость усиления союзов и партнерств США для предотвращения рисков для промышленной базы страны.

В частности, в докладе указывается, что Китай является единственным источником химических веществ, необходимых для производства ракет и бомб, тогда как только Япония и страны ЕС поставляют определенные виды углеродного волокна для постройки военных и космических ракет, а также спутников. В частности, Германия поставляет специальные вакуумные трубки для очков ночного видения. При этом бо́льшая часть документа, который готовился больше года, засекречена в связи с тем, что он вскрывает уязвимые области в сети поставки США.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая с речью в Гудзоновском институте, заявил о том, что вмешательство Пекина в дела США настолько значительно, что на его фоне предположительное воздействие Москвы на выборы 2016 года просто меркнет. Более того, в оборонном ведомстве страны отметили также, что в военно-промышленном комплексе, которое зависят от поставок материалов и компонентов из Китая, было найдено 300 слабых мест.

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