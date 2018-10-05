Прокуратура Грузии изучает расходы певца Пааты Бурчуладзе

Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Прокуратура Грузии всерьез взялась за изучение расходов известного грузинского оперного певца Пааты Бурчуладзе, который еще со времени предыдущих парламентских выборов перешел в оппозицию к нынешнему правительству.

Как сообщила прокуратура 4 октября, по делу о возможном присвоении-растрате средств благотворительного фонда Пааты Бурчуладзе «Иавнана» будет допрошена супруга певца Ангела Василенко. Она вызвана на допрос 8 октября.

«На данный момент по делу проведено не одно следственное и процессуальное действие. Цель следствия — установить, какие средства получил фонд в 2004—2017 годах и были ли потрачены эти средства в пользу фонда», — говорится в сообщении прокуратуры.

На этом этапе следствие изучает три основных направления расходов певца. Первый эпизод касается оплаты командировочных расходов Пааты Бурчуладзе и его жены из средств фонда «Иавнана». На эти цели было потрачено в общей сложности до 700 000 лари. Еще около 40 000 лари ушло на оплату гостиничных услуг для певца и его жены, в связи с чем прокуратура выразила недоумение и подозрение.

«Непонятно и вызывает определенные подозрения, каким целям фонда служило проживание Пааты Бурчуладзе или оказанные ему иные услуги в гостинице, тем более, что в Грузии у Пааты Бурчуладзе имеются жилые площади, а у фонда — благоустроенный офис», — заявляют в прокуратуре.

Третье направление, в котором расследуется данное дело, касается сдачи принадлежащих фонду «Иавнана» площадей в аренду. По информации прокуратуры, фонд получил эти площади от государства по символической цене для целей благотворительной деятельности. Следствие установило, что фонд выдал полученное от государства недвижимое имущество в аренду одному из предприятий, которое открыло там ресторан, а фонд полученные от аренды средства должен был направлять на благотворительные цели. И хотя ресторанное предприятие в течение примерно 6 лет фонду арендную плату не платило, договор с ним расторгнут не был. В итоге фонд недополучил более полумиллиона лари, которые должен был направить на нужды беспризорных детей и другие благотворительные цели, отмечают в прокуратуре.

Конкретные вопросы имеются у следствия к супруге Пааты Бурчуладзе, на покупку авиабилетов для которой и иные связанные с ее нуждами расходы, по данным прокуратуры, было потрачено в сумме более 600 000 лари.

«В настоящее время проводимое по делу расследование находится на заключительном этапе. После анализа и правовой оценки полученных доказательств по делу будет принято окончательное решение», — заявляют в прокуратуре.

В ответ на действия прокуратуры Паата Бурчуладзе намерен встретиться с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и сообщить им свою позицию относительно проводимого против него и фонда «Иавнана» расследования.

Как заявил Бурчуладзе грузинским телекомпаниям, дело против него стало активно расследоваться после того, как он открыто поддержал кандидатуру Григола Вашадзе на пост президента Грузии. Певец считает действия властей политическим преследованием его как оппонента.

Как известно, на 28 октября в Грузии назначены последние всенародные выборы президента. За пост главы государства борются 25 кандидатов, в том числе кандидат от «Национального движения» и объединившейся вокруг него оппозиции Григол Вашадзе.