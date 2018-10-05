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МИД Венгрии: в конфликте с Украиной США должны быть на нашей стороне

Политика

Ранее Украина выслала венгерского консула из Закарпатья

Будапешт, 5 октября 2018, 10:31 — REGNUM  Венгрия обсудит с США венгерско-украинский конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщают 4 октября «Украинские новости».

Сийярто отметил, что диалог между Будапештом и Вашингтоном необходим, так как ранее США призвали Венгрию не блокировать сотрудничество НАТО и Украины. Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт ожидает от США солидарности с позицией Венгрии.

Напомним, Венгрия блокирует евроинтеграционные устремления Украины из-за того, что Киев ущемляет права венгерских национальных меньшинств. Так, на Украине был принят закон, который запрещает с пятого класса обучать в школе на иностранных языках. Также Киев выслал венгерского консула из Закарпатья после того, как стало известно, что он раздавал гражданам Украины венгерские паспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина: «Венгрия блокирует нашу евроинтеграцию»

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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