МИД Венгрии: в конфликте с Украиной США должны быть на нашей стороне

Будапешт, , 10:31 — REGNUM Венгрия обсудит с США венгерско-украинский конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщают 4 октября «Украинские новости».

Сийярто отметил, что диалог между Будапештом и Вашингтоном необходим, так как ранее США призвали Венгрию не блокировать сотрудничество НАТО и Украины. Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт ожидает от США солидарности с позицией Венгрии.

Напомним, Венгрия блокирует евроинтеграционные устремления Украины из-за того, что Киев ущемляет права венгерских национальных меньшинств. Так, на Украине был принят закон, который запрещает с пятого класса обучать в школе на иностранных языках. Также Киев выслал венгерского консула из Закарпатья после того, как стало известно, что он раздавал гражданам Украины венгерские паспорта.

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