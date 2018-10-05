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Белоруссия объявила персонами нон грата двоих иностранных шпионов

Политика

Председатель КГБ Белоруссии подчеркнул, что их деятельность была связана с внешней политикой

Белоруссия объявила персонами нон грата двоих иностранных шпионов
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон отсюда

Минск, 5 октября 2018, 10:21 — REGNUM  Власти Белоруссии объявили персонами нон грата двух человек, уличенных в шпионаже, заявил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик. Об этом сообщает 5 октября «БелТа».

По словам руководителя ведомства, двоим иностранным шпионам было предложено покинуть пределы республики на этой неделе. В то же время Вакульчик не уточнил, гражданами какого государства указанные шпионы являются. Председатель КГБ Белоруссии подчеркнул, что их деятельность была связана с внешней политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Белоруссии завершился суд над украинским журналистом Павлом Шаройко. Корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан КГБ Белоруссии 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже.

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Внешняя политика Белоруссии
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