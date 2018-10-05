Закон об «особом статусе» Донбасса вступил в силу на Украине

Киев, , 10:17 — REGNUM Закон, продлевающий особый статус Донбасса до 31 декабря 2019 года, вступил в силу. Сегодня, 5 октября, документ был опубликован официальном издании Верховной рады «Голос Украины».

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Закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят украинским парламентом 4 октября и на следующий день подписан президентом страны Петром Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября парламент Украины принял в целом внесённый президентом страны Петром Порошенко законопроект № 9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Согласно документу, «особый статус» отдельных регионов Донбасса продлён до 31 декабря 2019 года включительно.

Напомним, предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей Киев обязался в 2014 году в соответствии с Минскими договорённостями.

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