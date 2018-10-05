Ярославский следственный комитет возглавил полковник

Ярославль, , 10:12 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области назначен первый заместитель руководителя ярославского СУ СК полковник юстиции Юрий Болдырев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Он сменил на посту Олега Липатова, который на днях ушел в отставку.

Юрий Болдырев родился в 1981 году. В 2003 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». С 2003 года проходил службу в органах прокуратуры Саратовской области и Республики Башкортостан. В мае 2005 года переведен на должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ярославской области.

В сентябре 2007 года назначен на должность руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Ярославской области. В январе 2011 года назначен на должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в органах власти, Юрий Болдырев, скорее всего, временная фигура, он будет руководить до приезда руководителя из Москвы.

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