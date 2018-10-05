В проект Конституции Кубы внесено предложение легализации эвтаназии

Гавана, , 10:09 — REGNUM В проект новой Конституции Кубы внесено предложение о разрешении эвтаназии для смертельно больных, передает телеканал TeleSur 5 октября.

Инициатором предложения выступил режиссер и руководитель кубинского телевидения Хосе Рамон Артигас. Он высказался в пользу возможности выбора достойной смерти и избавления от страданий для смертельно больных граждан Кубы.

Напомним, вопрос легализации эвтаназии — один из самых полемичных в мире. В большинстве стран такой уход из жизни запрещен. В России эвтаназия приравнивается к убийству. Эта процедура разрешена в Швейцарии, Японии, странах Бенилюкс, Канаде, Колумбии и в некоторых других странах, а на территории США законы в этом вопросе разнятся от штата к штату.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе продолжаются консультации по новому тексту Конституции. После внесения народных предложений текст будет вынесен на референдум, который состоится в феврале 2019 года.

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