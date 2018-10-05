Экс-начальника Курганского УФНС оставили под стражей на полгода

Курган, , 09:54 — REGNUM Бывшему главному налоговику Зауралья Владимиру Р. огласили обвинительное заключение и продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев с момента поступления в суд. Первое слушание по уголовному делу Р. состоялось 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского городского суда.

Напомним, что Владимир Р. обвиняется по двум статьям: «Получение взятки за незаконные действия и бездействие в особо крупном размере» и «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

По версии следствия, в феврале 2017 года экс-глава налоговой службы Курганской области предложил предпринимателю, привлеченному к ответственности налоговиками, покровительство за 3 млн рублей, из которых получил только 500 тысяч. Экс-чиновник обвиняется также в растрате бюджетных средств объемом порядка 400 тысяч рублей и использования служебного транспорта для частных поездок в Тюмень в 2014—2017 годах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Р. был арестован и заключен под стражу 22 февраля. О завершении расследования областная прокуратура объявила 11 сентября.

Добавим, что своей вины бывший глава регионального УФНС не признаёт и настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест. Тем не менее, Курганский городской суд согласился с требованием обвинения о сохранении меры пресечения в прежнем виде и продлил срок содержания Владимира Р. под стражей до 13 марта 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе суда, следующее заседание по делу Владимира Р. состоится 17 октября.

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