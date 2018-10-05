Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию

Сеул, , 09:54 — REGNUM Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорен Высшим судом Сеула к 15-летнему тюремному заключению за преступления, связанные с коррупцией, передает 5 октября южнокорейский телеканал YTN.

Отмечается, что в общей сложности экс-главе государства были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в числе которых уклонение от уплаты налогов, злоупотребление должностными полномочиями. Следует отметить, что сторона обвинения требовала для Ли Мён Бака 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Высший суд Сеула продлил срок тюремного заключения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе до 25 лет. Отмечается, что экс-глава государства осуждена по делу о коррупции.

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