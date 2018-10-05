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Индонезия пригласила страны-члены АСЕАН собраться 11 октября на Бали

Политика

Главы государств и / или правительств встретятся на Бали 11 октября для обсуждения целей устойчивого развития в регионе Юго-Восточной Азии

Джакарта, 5 октября 2018, 09:57 — REGNUM  Правительство Индонезии пригласило лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) собраться 11 октября 2018 года на Бали для обсуждения целей устойчивого развития в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Мы пригласили страны-члены АСЕАН во главе с главами государств и / или правительств собраться на Бали 11 октября», — заявил представитель пресс-службы МИД Индонезии Арманата Насир.

Лидеры АСЕАН встретятся в кулуарах ежегодного совещания международного валютного фонда 2018 года.

Во время встречи главы государств / правительств АСЕАН обсудят возможности и проблемы, с которыми сталкиваются каждая страна в достижении целей устойчивого развития.

Напомним, общий валовой внутренний продукт АСЕАН в 2017 году достиг 2,5 трлн долларов США. АСЕАН является шестым по величине экономической державой в мире и третьим в Азии. Средний экономический рост стран-членов АСЕАН в последние годы достиг 6,8%.

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АСЕАН
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