Индонезия пригласила страны-члены АСЕАН собраться 11 октября на Бали

Джакарта, , 09:57 — REGNUM Правительство Индонезии пригласило лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) собраться 11 октября 2018 года на Бали для обсуждения целей устойчивого развития в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Мы пригласили страны-члены АСЕАН во главе с главами государств и / или правительств собраться на Бали 11 октября», — заявил представитель пресс-службы МИД Индонезии Арманата Насир.

Лидеры АСЕАН встретятся в кулуарах ежегодного совещания международного валютного фонда 2018 года.

Во время встречи главы государств / правительств АСЕАН обсудят возможности и проблемы, с которыми сталкиваются каждая страна в достижении целей устойчивого развития.

Напомним, общий валовой внутренний продукт АСЕАН в 2017 году достиг 2,5 трлн долларов США. АСЕАН является шестым по величине экономической державой в мире и третьим в Азии. Средний экономический рост стран-членов АСЕАН в последние годы достиг 6,8%.