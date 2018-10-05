Назарбаев: «Нам пора заняться товарами народного потребления»

Астана, , 09:54 — REGNUM Казахстану необходимо осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления и развивать так называемую экономику простых вещей, заявил 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего посланий к народу.

«Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые», — сказал президент.

Назарбаев призвал поддержать отечественных производителей одежды. Глава государства заявил, что сам рекламирует казахстанскую одежду и призвал последовать его примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана обратился с посланием к народу, в котором затронул основные вопросы социально-экономического развития республики.

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