«Под прикрытием лозунга о защите украинского языка Киев уничтожает русский»

Киев, , 09:25 — REGNUM Нынешняя украинская власть снова пытается разыграть крапленую карту языкового вопроса, который раскалывает страну и, по сути, делает невозможной реинтеграцию Донбасса. Так журналистам сегодня, 5 октября, прокомментировал принятие в первом чтении самого радикальный языкового законопроекта член партии «За життя», лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Рада поддержала за основу в первом чтении резонансный законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» накануне, 4 октября. За проголосовал 261 народный депутат при 226 необходимых. Проект закона направлен на «регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни», по сути же он способствует тотальной украинизации. Также законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Медведчук в своем комментарии обращает внимание, что парламент Украины поддержал проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» только с девятого раза.

«Многократные попытки спикера протянуть скандальный законопроект показали: хваленый парламентаризм «европейского образца» в Украине похоронен. Окончательно. В борьбе четырех ура-патриотических проектов победил наиболее радикальный (авторства ярчайших представителей «партии войны»), предусматривающий обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни страны — от парламента до транспорта, от медицины до торговли, от сферы обслуживания до спорта…», — отмечает политик.

Лидер «Украинского выбора» также отметил, что для строгого соблюдения стандартов государственного языка законопроектом предлагается создать Национальную комиссию стандартов государственного языка и институт Уполномоченного по защите государственного языка.

«Власть пытается вбить людям в голову, что украинский язык нуждается в защите, и это при том, что, согласно недавнему опросу Социологической группы «Рейтинг», тема защиты украинского языка и культуры волнует аж… 4% украинцев», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Медведчук считает, что печальный опыт принятия «языковой статьи» закона «Об образовании» нашу демократическую власть так ничему и не научил.

«Народных избранников ни тогда, ни сейчас не смутило, что их законодательные инициативы являются откровенно дискриминационными и нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также ряд международных правовых документов», — отметил он.

В то же время свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств в Украине гарантируют не только украинские, но и международные правовые документы, подчеркнул Медведчук.

Так, статья 10 Конституции Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств», как и Решение Конституционного суда относительно толкования этой статьи, принятое 14.12.1999 (№ 10-рп/99).

Кроме того, указанный законопроект противоречит Декларации прав национальностей Украины (1991); Закону Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств»; Закону «О национальных меньшинствах Украины»; Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ратифицирована Украиной в 1997 году); многочисленным рекомендациям ПАСЕ по вопросам языковой политики (например, «Доступ меньшинств к высшему образованию» (1998), «Место родного языка в школьном образовании» (2006) и т. д.), Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование (1996) и другие.

«Власть снова пытается разыграть крапленую карту языкового вопроса — вопроса, который раскалывает страну и, по сути, делает невозможной реинтеграцию Донбасса. На наших глазах под аккомпанемент псевдопатриотических лозунгов «пещерный национализм» укрепляется в Украине. Ну как тут не вспомнить слова певца Олега Скрипки о языковом гетто для русскоговорящих!» — подытожил лидер «Украинского выбора — Права народа».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2017 года Верховная рада Украины приняла новый закон «Об образовании», которым была введена тотальная украинизация в этой сфере. Данный закон рассорил Украину с соседними странами, поскольку меньшинства тоже принудительно переводят на украинский язык. Наиболее жесткий отпор Киев получил от Будапешта, конфликт продолжается и по сей день.

В 2017 году украинский музыкант Олег Скрипка публично заявил, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право «искать работу в других краях».

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», — отметил музыкант.