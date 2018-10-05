ФБР получило документы о «вмешательстве России» еще в 2016 году — СМИ

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Юрист Майкл Сассман, работавший в предвыборном штабе кандидата от Демпартии США Хиллари Клинтон, передал в конце 2016 года Федеральному бюро расследований (ФБР) документы, свидетельствующие о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы, передает телеканал Fox News.

По сведениям источников телеканала в конгрессе США, им сообщил о факте передачи соответствующих документов сотрудник ФБР Джеймс Бейкер, с которым контактировал с Сассманом. В то же время двое конгрессменов заявили телеканалу, что контакт Бейкера с Сассманом носил единичный характер, а предоставленные юристом сведения носят отпечаток «политической предвзятости».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство России» в американские выборы 2016 года с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По ее словам, в обоих случаях «совершено нападение на США», однако во втором случае американский лидер ничего не сделал.

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