Супергерои против коррупции: «мультяшные» кандидаты на выборах в Бразилии

Бразилиа, , 09:33 — REGNUM Множество «супергероев» и «персонажей из комиксов» зарегистрировались как кандидаты в местные и федеральные законодательные органы на предстоящих всеобщих выборах в Бразилии, пишет испанская газета El Mundo 5 октября.

Два Бэтмена и Робин претендуют на место в палате депутатов Бразилии. Супермен, Железный человек, Капитан Америка и Человек-Паук сражаются за места в заксобраниях в своих родных штатах. 54-летний Бен Ладен с длинной бородой уже в третий раз зарегистрировался как кандидат в депутаты от Сан-Паулу от партии «Патриот».

Журналисты EL Mundo пообщались по телефону с Человеком-Пауком из штата Амапа.

«Политики Амапы все коррумпированы, люди хотят кого-то с улицы, кто бы знал их настоящие проблемы. Моя приоритетная задача — борьба с безработицей», — сказал кандидат.

Верховный избирательный суд Бразилии позволяет кандидатам регистрироваться под любыми псевдонимами при условии, что они не являются оскорбительными. Свое настоящее имя обязан использовать только кандидат в президенты страны.

Для большинства кандидатов этот маскарад вовсе не повод для смеха. Странное имя и карнавальный костюм действительно могут гарантировать место в местном или федеральном парламенте. Самый известный такой случай был в 2010 году: за клоуна Тиририку проголосовали 1,3 млн бразильцев.

А в 1959 году 100 тыс. жителей Сан-Паулу проголосовали за носорога из местного зоопарка на выборах мэра города. Тогда это было символом протеста.

Напомним, всеобщие выборы в Бразилии состоятся 7 октября. Если понадобится второй тур при выборах президента, он состоится 28 октября.

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