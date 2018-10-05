Вице-президент Индонезии прибыл в пострадавший Палу

Палу, Индонезия, , 09:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в пострадавший Палу, чтобы встретиться с жертвами землетрясения, сообщает Antaranews.

После прибытия в аэропорт Юсуф Калла сразу направился в пострадавшие районы. Юсуф Калла посетил пострадавших от землетрясения, которых лечили в больнице Вирабана. Вице-президент также посетил мечеть, чтобы совершить пятничную молитву.

Юсуф Калла отправился на пост по ликвидации последствий стихийных бедствий и возглавил координационное совещание по ликвидации последствий землетрясения и цунами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 баллов потрясло район Центрального Сулавеси 28 сентября.