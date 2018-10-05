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Вице-президент Индонезии прибыл в пострадавший Палу

Политика

Юсуф Калла возглавил координационное совещание по ликвидации последствий землетрясения и цунами

Палу, Индонезия, 5 октября 2018, 09:24 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в пострадавший Палу, чтобы встретиться с жертвами землетрясения, сообщает Antaranews.

После прибытия в аэропорт Юсуф Калла сразу направился в пострадавшие районы. Юсуф Калла посетил пострадавших от землетрясения, которых лечили в больнице Вирабана. Вице-президент также посетил мечеть, чтобы совершить пятничную молитву.

Юсуф Калла отправился на пост по ликвидации последствий стихийных бедствий и возглавил координационное совещание по ликвидации последствий землетрясения и цунами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 баллов потрясло район Центрального Сулавеси 28 сентября.

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Землетрясения
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