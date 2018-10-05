Мадуро считает президента Колумбии «дьяволом» и «слугой Вашингтона»

Каракас, , 09:22 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его колумбийский коллега с ненавистью относится к Венесуэле, а также готовит провокации против страны. Об этом Мадуро заявил во время сдачи нового жилья в Каракасе, сообщает агентство EFE.

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При этом глава государства отметил, что Иван Дуке далеко не ангел, как это может показаться на первый взгляд.

«Он дьявол, который ненавидит Венесуэлу и ежедневно замышляет заговор против нашей страны, против наших вооруженных сил», — заявил Мадуро, призвав армию и народ Венесуэлы сплотиться перед лицом общей угрозы со стороны Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент ВенесуэлыНиколас Мадуро обвинил президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в планировании серии вооруженных провокаций на границе с целью развязать военный конфликт между двумя странами.

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В августе после попытки убийства Мадуро с помощью нагруженных взрывчаткой дронов власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США. А сам глава государства пообещал «предоставить убедительные доказательства» причастности Колумбии к покушению на него.

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