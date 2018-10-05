На Украине новые члены ЦИК примут присягу

Киев, , 09:15 — REGNUM Новые члены центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины примут присягу 5 октября в Верховной раде, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, принятие присяги будет проводиться в соответствии с законом о ЦИК Украины.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об увеличении количества членов ЦИК с 15 до 17 человек. Спустя два дня украинский парламент уволил 13 членов ЦИК в связи с окончанием срока их полномочий и назначил в комиссию 14 новых членов. Два новых члена комиссии были депутатами, их депутатские полномочия в связи с избранием в ЦК были прекращены.