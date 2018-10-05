Глава ВТБ о переходе на расчеты в нацвалютах: «Правительство разрабатывает»

Нью-Дели, , 09:09 — REGNUM Вопрос о переходе на расчеты во внешнеторговых сделках на национальные валюты прорабатывают представители правительства Российской Федерации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Правительство разрабатывает, предлагает», — сказал Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что руководство США совершает колоссальную стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

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