Пятница, 5 Октября 2018 года
10:06:13 МСК

Глава ВТБ о переходе на расчеты в нацвалютах: «Правительство разрабатывает»

Политика

3 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что руководство США совершает колоссальную стратегическую ошибку

Глава ВТБ о переходе на расчеты в нацвалютах: «Правительство разрабатывает»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар

Нью-Дели, 5 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Вопрос о переходе на расчеты во внешнеторговых сделках на национальные валюты прорабатывают представители правительства Российской Федерации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Правительство разрабатывает, предлагает», — сказал Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что руководство США совершает колоссальную стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

Читайте также: Путин рассказал о колоссальной ошибке США

А также: Дедолларизация экономики не затронет валютные вклады населения — Силуанов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Планы по дедолларизации в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить