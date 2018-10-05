Глава МИД Индонезии встретится с главой МИД Новой Зеландии

Джакарта, , 09:09 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретится с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом, сообщает Sindonews.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Индонезии Арманата Насира, двусторонняя встреча состоится 5 октября.

«В центре внимания встречи — активизация экономического сотрудничества, министры обсудят усилия по достижению заранее определенных торговых целей. Стороны обсудят сотрудничество в рамках целей развития в соответствии с соглашением, установленным до 2020 года», — заявил Арманата Насир.

Министры также обсудят сотрудничество в области образования и взаимодействия на море.

«Индонезия и Новая Зеландия затронут ряд международных вопросов, вызывающие озабоченность министров, в частности проблему в Индо-Тихоокеанском регионе, членство Индонезии в СБ ООН», — отметил Арманата Насир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс прибыл в Индонезию 4 октября для участия в восьмом заседании совместной министерской комиссии.

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