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Поставка Индонезии Су-35 «заморожена» из-за санкций США — СМИ

Политика

В ходе визита в Индонезию министра обороны США Джеймса Мэттиса последний предложил организовать поставки Джакарте истребителей F-16

Поставка Индонезии Су-35 «заморожена» из-за санкций США — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 5 октября 2018, 08:58 — REGNUM  Власти Индонезии отложили на неопределенный срок приобретение российских истребителей Су-35 в связи с возможными санкциями со стороны Вашингтона. Об этом пишет 5 октября газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, контракт общей суммой $1,154 млрд на поставку 11 боевых самолетов не расторгнут, однако сроки поставки техники индонезийской стороне пока неизвестны. По сведениям СМИ, в «Рособоронэкспорте» ситуацию комментировать не стали.

Следует отметить, что в ходе визита в Индонезию министра обороны США Джеймса Мэттиса последний предложил организовать поставки Джакарте истребителей F-16 в случае отказа от контракта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Москвы и Джакарты о поставке Су-35 начались ещё в 2015 году. Тогда президент Индонезии дал прямое указание закупить российские истребители для замены устаревших американских F-5 Tiger.

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