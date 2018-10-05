Уходящий мэр Владивостока поддержит на выборах Олега Кожемяко

Владивосток, , 09:19 — REGNUM Уходящий в отставку мэр Владивостока Виталий Веркеенко намерен поддержать Олега Кожемяко на выборах губернатора. У него нет политических амбиций, после выхода в отставку он намерен вернуться в бизнес.

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Внезапно ушедший в отставку мэр Владивостока Виталий Веркеенко вчера, 4 октября, объяснил причины ухода. Политик сообщил, что не видит мотивации для того, чтобы оставаться на посту градоначальника, поскольку видит и чувствует кризис доверия людей к власти.

Сегодня портал Порто-франко, со ссылкой на секретаря Веркеенко Юлию Шатину, сообщил, что экс-мэр не имеет политических, тем более губернаторских амбиций и после выхода в отставку намерен вернуться в бизнес. До того, как стать мэром Владивостока, он являлся генеральным директором технохолдинга «Сумотори».

Политик также сообщил, что на предстоящих губернаторских выборах он намерен поддержать Олега Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Виталий Веркеенко, мэр Владивостока, внезапно сообщил, что уходит в отставку. Сообщение об этом он разместил в Инстраграм. Скоропалительный уход градоначальника столичного города удивил врио губернатора Олега Кожемяко. Он предложил Веркеенко остаться и работать — город накануне зимы. Но мэр предложения не принял. Комментируя ситуацию, Кожемяко заявил, что людям, которые бросают город во время вхождения в отопительный сезон, в его команде не место.