СДПГ: ХДС должен издать письменный запрет на сотрудничество с партией АдГ

Берлин, , 09:07 — REGNUM «Христианско-демократический союз» (ХДС) должен исключить любое сотрудничество с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). К этому призвал генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайл в интервью изданию Bild.

«В Союзе увеличиваются голоса, которые больше не исключают сотрудничество с АдГ. Это нарушение табу крайне опасно и должно быть срочно пресечено», — сказал Клингбайл.

Он призывает ХДС на предстоящей партийной конференции принять резолюцию, которая запретит членам партии сотрудничество с АдГ, чтобы исключить такое развитие событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре лидер саксонской ячейки ХДС Кристиан Хартманн заявил о возможности коалиции с АдГ после выборов в Саксонии в 2019 году, исходя из уважения позиции избирателей. Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель категорически отвергла такую возможность.

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