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Вице-президент Индонезии: три вертолета доставят гуманитарную помощь

Политика

Юсуф Калла заявил, что три вертолета доставят необходимую помощь в районы Сиги и Донгала

Джакарта, 5 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что было задействовано три вертолета для помощи пострадавшим от землетрясения и цунами в труднодоступных районах Сиги и Донгала, сообщает Antaranews.

«Мы уже подготовили три вертолета, нагрузив их продуктами и предметами первой необходимости», — заявил Юсуф Калла в вице-президентском дворце в Джакарте.

В настоящее время усилия по борьбе с чрезвычайными ситуациями находятся в центре внимания правительства. Юсуф Калла отметил, что три основные направления деятельности правительства заключаются в эвакуации жителей, лечении раненых и, наконец, в обеспечении материально-технических потребностей пострадавших.

Между тем правительство Индонезии выдало разрешение на въезд пяти странам, а именно Сингапуру, Индии, Австралии, Новой Зеландии и Катару для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 потрясло район Центрального Сулавеси 28 сентября. Индонезийские районы Палу, Донгала, Сиги сильно пострадали.

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