«Нафтогаз» обнародовал «план Б» на случай запуска «Северного потока — 2»

Киев, , 08:26 — REGNUM Компания «Нафтогаз» через арбитраж намерена заставить Россию заплатить за неиспользование газо-транспортной системы (ГТС) Украины после 2019 года. Об этом заявил в эфире украинского «Пятого канала» главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, отвечая на вопрос о наличии у Киева «плана Б» на случай запуска «Северного потока — 2».

«Мы (представители компании «Нафтогаз») подали соответствующий иск в арбитраж — это $12 млрд, — рассказал Витренко. — Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба, который получает Украина (из-за «Северного потока — 2»).

По его словам, речь идет не о пересмотре действующего тарифа, а о компенсации недополученной тарифной выручки.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2» связана с увеличением потребления голубого топлива в странах ЕС.

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