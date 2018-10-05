Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков арестован

Челябинск, , 08:16 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков взят под стражу. Меру пресечения ему изменил Советский районный суд Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее экс-чиновник находился на свободе под денежным залогом.

Напомним, суд признал Сандакова виновным по всем инкриминируемым ему пунктам. Экс-чиновник приговорён к пяти с половиной годам колонии строгого режима и уплатит штраф — 7 млн рублей.

Сам он был готов к такому повороту и в зал суда пришёл с вещами. При этом вины своей не признаёт.

Читайте развитие сюжета: Приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области: подробности