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Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков арестован

Политика

Меру пресечения ему изменил суд в связи с провозглашением обвинительного приговора

Челябинск, 5 октября 2018, 08:16 — REGNUM  Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков взят под стражу. Меру пресечения ему изменил Советский районный суд Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее экс-чиновник находился на свободе под денежным залогом.

Напомним, суд признал Сандакова виновным по всем инкриминируемым ему пунктам. Экс-чиновник приговорён к пяти с половиной годам колонии строгого режима и уплатит штраф — 7 млн рублей.

Сам он был готов к такому повороту и в зал суда пришёл с вещами. При этом вины своей не признаёт.

Читайте развитие сюжета: Приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области: подробности

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Дело Сандакова
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