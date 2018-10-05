СМИ рассказали о заморозке демонтажа главного ракетного полигона КНДР

Сеул, , 08:09 — REGNUM Руководство КНДР еще в начале августа заморозило демонтаж основного ракетного полигона Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает 5 октября Yonhap со ссылкой на данные американского аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса.

По данным издания, спутниковые снимки от 27 сентября подтвердили, что работы по демонтажу не ведутся с 3 августа.

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По словам специалистов, это может быть связано с планами Пхеньяна организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа. Кроме того, считают аналитики, полигон могут уничтожить после визита вице-президента США Майка Пенса в Северную Корею.

Напомним, КНДР использовала данный полигон для испытаний двигателей для баллистических ракет, в том числе «Хвасон-15». После саммита лидеров США и Северной Кореи в июне этого года Ким Чен Ын пообещал Дональду Трампу уничтожить испытательный полигон Сохэ.

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