National Interest: Для противодействия России и Китаю США нужны союзники

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Несмотря на то, что сближение России и Китая пока не носит характера устойчивого военного союза, взаимоотношения Пекина и Москвы, желающих бросить вызов возглавляемому США миропорядку, могут нанести вред национальным интересам Вашингтона, пишут Эрик Хзмалян и Армен В. Саакян в статье для американского издания The National Interest.

Авторы указывают, что партнерство двух стран, недавно проведших совместные военные учения на Дальнем Востоке, обусловлено давлением на них со стороны США. Оно не основано ни на каких общих идеалах. Кроме того, пока неясно, пойдет ли Москва на то, чтобы стать младшим партнером в построенном Пекином миропорядке.

С этой точки зрения, учения «Восток-2018» нужно рассматривать и как способ продемонстрировать КНР российскую мощь и послать Пекину четкий сигнал. Тем не менее даже в этих условиях российско-китайский тандем может оказать негативное воздействие на глобальные интересы США, а также ослабить региональное влияние Вашингтона.

Для сдерживания российско-китайской «Докртины Монро» в Евразии Вашингтон должен влить новую жизнь в свою систему альянсов, а также усилить свое военно-морское и сухопутное присутствие в качестве оплота для защиты региональной стабильности, от которой напрямую зависят собственные национальные интересы США. Иными словами, несмотря на однобокую риторику главы Белого дома Дональда Трампа в отношении союзников Вашингтона, стратегия США должна заключаться в укреплении сети альянсов для предоставления политического и экономического противовеса российским и китайским планам. Именно Вашингтон остается основной опорой безопасности из-за отсутствия у него территориальных претензий как в Азии, так и в Европе, благодаря чему страна может выступать в качестве арбитра.

Напомним, учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке. В них приняли участие около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. На одном из этапов учений к российским коллегам присоединились китайские и монгольские подразделения.

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