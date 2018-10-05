Экипажи ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе

Москва, , 08:00 — REGNUM В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС РФ экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что процесс дозаправки проводился как в дневное, так и в ночное время на высотах более 5 тыс. метров при скорости около 600 км/час. В условиях ограниченной видимости в ночное время самолеты использовали устройства дополнительного освещения, сообщили в пресс-службе. Также в Минобороны России добавили, что за время полетов экипажи преодолели расстояние в 8 тыс. км.

Напомним, 2 октября в России начались учения, в рамках которых задействованы более 30 экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78. В ходе маневров летчики будут отрабатывать перебазирование на оперативные аэродромы и полеты с дозаправкой в воздухе. Кроме того, экипажи проведут стрельбы по целям на полигоне.