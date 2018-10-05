Полиция запретила 20-тысячный митинг защитников природы под Кёльном

Аахен, Германия, , 08:01 — REGNUM Немецкая экологическая неправительственная организация BUND оспаривает в суде запрет на проведение 20-тысячной демонстрации против вырубки леса в Хамбахер Форст, передает телеканал N-TV.

Адвокаты подали срочный иск в административный суд Аахена и федеральный конституционный суд. Они заявили о возмутительном нарушении права людей на свободу собраний. Полиция запретила крупную акцию из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация была запланирована на 6 октября. Энергетический концерн RWE намерен вырубить лес в 30 км от Кёльна, чтобы выкопать карьер для открытой добычи бурого угля.

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