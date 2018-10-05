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Госсекретарь при МИД Франции встретится с министрами торговли ЕС

Политика

Неофициальная встреча министров торговли ЕС пройдет в Инсбруке 4-5 октября

Париж, 5 октября 2018, 08:02 — REGNUM  Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при МИД Франции, посетит Инсбрук (Австрия) 4 и 5 октября для участия в неофициальной встрече министров торговли ЕС, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

На заседании министры обменяются мнениями по вопросу общей торговой политики, в частности, торговых отношений ЕС с Соединенными Штатами и предложений по модернизации Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2018 года президент Франции заявил, что дорожная карта для реформы ВТО будет принята на саммите G20 в Буэнос-Айресе (30 ноября — 1 декабря 2018 года).

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Политическая жизнь Франции
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