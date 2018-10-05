В Восточном ВО проведены внезапные проверки по антитеррору

Москва, , 07:52 — REGNUM Сегодня, 5 октября, в воинских частях Восточного военного округа прошли внезапные антитеррористические проверки. В ходе тренировок группы условно нападавших использовали современные технические средства дистанционного наблюдения и муляжи гранат, сообщили в Минобороны РФ.

В учениях приняли участие более 2500 военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники. Внезапные проверки прошли и воинских частях дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, а также Амурской, Сахалинской и Еврейской АО.

Также при проверке боевой готовности использовались квадрокоптеры и муляжи радиоуправляемых фугасов, приводящихся в действие по звонку мобильного телефона. Военнослужащими отработаны задачи оперативного реагирования с использованием современной техники, в частности, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун». В Минобороны отметили, что все попытки совершить террор на территории воинских объектов были устранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка боеготовности подразделений Восточного военного округа проводилась с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина. Проверка была проведена в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток — 2018».

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