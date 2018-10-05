Минобороны Украины решило призвать в два раза больше офицеров запаса

Киев, , 07:54 — REGNUM Вооруженные силы Украины планируют призвать осенью 2018 года 1 тыс. офицеров запаса, сообщает 4 октября пресс-служба юридической службы ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, 4 октября минобороны Украины выпустило соответствующий приказ. По новому приказу, количество офицеров запаса, которые должны быть призваны в 2018 году, увеличено в два раза — с 500 до 1 тыс. человек. Призывать офицеров будут в ноябре 2018 года.

Отмечается, что офицеры запаса нужны ВСУ, так как небоевые военные части (арсеналы, учебные центры, полигоны) укомплектованы не полностью, также имеются дефицитные специальности.

Напомним, ранее на Украине объявили о продлении срока призыва на военную срочную службу осенью 2018 года на один месяц.