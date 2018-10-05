МИД КНР ответил на заявления о попытках дискредитации Трампа

Пекин, , 07:45 — REGNUM Заявления вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса о попытках китайских властей подорвать поддержку главы Белого дома Дональда Трампа в США являются необоснованными и клеветническими. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, и мы не заинтересованы вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в Соединенных Штатах», — подчеркнула она.

Также официальный представитель МИД КНР предложила США прекратить необоснованные обвинения и клевету в отношении Китая, прекратить наносить ущерб китайско-американским отношениям и «принять практические меры для поддержания стабильного развития китайско-американских отношений».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в «злостном» противодействии администрации Дональда Трампа накануне выборов в конгресс США.

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