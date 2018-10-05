Опрос: 57% французов не хотят видеть экс-главу МВД на посту мэра

Париж, , 07:51 — REGNUM Большинство жителей французского Лиона не хотят возвращение бывшего главы МВД Франции Жерара Колломба на пост мэра, сообщает Le Figaro.

57% жителей французского Лиона хотели бы, чтобы бывший министр внутренних дел «уступил место другой личности» в муниципальных выборах в 2020 году, согласно опросу, французского института общественного мнения, опубликованного в четверг, 4 октября.

Только 35% граждан хотят, чтобы бывший государственный министр стал мэром города. Более того, 47% его избирателей предпочитают, чтобы он отказался от гонки.

Согласно этому опросу, Жерар Колломб является самой нежелательной кандидатурой. 66% проголосовали за приближенного Жан-Люка Меланшона и 77% избирателей за Бенуа Хамона.

Напомним, Жерар Коломб уже был мэром своего родного города Лион с 2001 по 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Жерара Коломба. Эдуард Филипп временно назначен исполняющим обязанности главы МВД Франции.

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