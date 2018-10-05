«Ситуация неприятная, но не критичная»: о срыве поставок Су-35 в Индонезию

Москва, , 07:35 — REGNUM Поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию отложены на неопределенный срок из-за американских санкций, которые они готовы ввести в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», сообщает 5 октября «Коммерсантъ».

По данным источников издания, Джакарта приняла решение о закупке Су-35 еще до вступления в силу американского закона о санкциях. Вместе с тем договор на поставку 11 российских истребителей сохранил свою юридическую силу, однако его реализация будет отсрочена.

«Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации», — сказал один из собеседников издания.

Напомним, переговоры двух стран о возможной поставке Джакарте Су-35 начались ещё три года назад. Тогда президент Индонезии дал прямое указание закупить российские истребители для замены устаревших американских F-5 Tiger. Сумма контракта, подписанного в феврале 2018 года, составила $1,154 млрд.

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