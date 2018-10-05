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На Украине создадут 15 вертолетных баз

Политика

Основные базы будут расположены вдоль государственной границы

Киев, 5 октября 2018, 07:30 — REGNUM  На Украине создадут 15 вертолетных баз и центр обслуживания французских вертолетов Airbus Helicopters, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 5 октября «112 Украина».

По его словам, базы будут распределены по всей стране, однако основные базы будут расположены в Нежине и вдоль государственной границы.

Напомним, ранее Украина заключила соглашение с французской компанией Airbus Helicopters на закупку в кредит 55 вертолетов для украинского МВД. Общая сумма контракта — 555 млн евро. Киев получит 24 вертолета H125, десять вертолетов H145 и 21 вертолет H225. Как заявлял Аваков, первые четыре вертолета будут доставлены на Украину до конца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Аваков назвал сроки поставки Киеву вертолетов Airbus Helicopters

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