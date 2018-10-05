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Глава МИД ФРГ: Германия стала единой благодаря американцам

Политика

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас открыл год Германии в США

Вашингтон, 5 октября 2018, 07:29 — REGNUM  США сыграли важнейшую роль в процессе объединения ФРГ и ГДР, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая в Вашингтоне. Об этом сообщил официальный аккаунт внешнеполитического ведомства Германии в Twitter 4 октября.

«Это именно американцы сделали возможным немецкое воссоединение. Мы никогда этого не забудем», — сказал Маас на церемонии открытия года Германии в США.

В своем выступлении он отметил, что нужно содействовать немецко-американской дружбе всеми силами. В одной из публикаций в социальной сети на эту тему он подчеркнул, что отношения между двумя странами «шире, чем 280 знаков в Twitter», и США остаются ближайшим партнером для Германии за пределами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Маас отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими политиками.

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Политическая жизнь Германии
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